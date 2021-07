"צרפת השתמשה בחיילים שחורים כדי להפחיד את הצבא הגרמני"

הביקורת מהופנטת מהספר At Night All Blood Is Black, זוכה פרס בּוּקר הבינלאומי, המספר על הסנגלים שלחמו בצבא צרפת במלחה"ע הראשונה. בראיון מדבר המחבר דויד דיופ על גיבור הספר שדעתו נטרפת ועל השפה הפנימית העשירה שהעניק לו, המנוגדת לצרפתית הדלה במכוון שלימדו אז את בשר התותחים