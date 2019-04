הסופרת הלבנונית הודאא ברכאת זכתה בפרס הבוקר הערבי

הסופרת הלבנונית הודאא ברכאת זכתה אתמול (שלישי) בפרס הבינלאומי לספרות ערבית בסך 50 אלף דולר. הפרס, הידוע גם כ"בוקר הערבי" כי בין תורמיו נמנית הקרן המעניקה את פרסי הבוקר, הוענק לברכאת בטקס שהתקיים באבו דאבי על "The Night Mail", רומן שבו אנשים שגלו מארצם מתארים במכתבים את תחושותיהם. זוהי הפעם הראשונה שבה הפרס, המוענק בכל שנה מאז 2008, ניתן לסופרת אחת בלבד. הסופרת הסעודית ראגאא עאלם חלקה אותו ב–2011 עם הסופר המרוקאי מחמד אלאשערי. היא על ספרה "The Doves’ Necklace", הוא על ספרו "The Arch and the...