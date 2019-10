הוצאת האוטון מיפלין הארקורט ביטלה את הוצאת הספר Outrages מאת נעמי קליין, חודשים ספורים אחרי שבראיון ברדיו התגלו בו אי דיוקים.

בספר Outrages: Sex, Censorship and the Criminalization of Love בוחנת קליין כיצד יחסים חד מיניים נהפכו לפשע באנגליה הוויקטוריאנית. בחודש מאי, בראיון בבי־בי־סי, היא אמרה למראיין מתיו סוויט שמצאה עדויות לכך שהיו הוצאות להורג של גברים שהואשמו בקיום יחסי מין עם גברים אחרים. סוויט אמר לה שלא הבינה את המונח Death Recorded ("מוות מתועד") שהופיע בתיקי האולד ביילי וסברה שמשמעותו הוצאה להורג, בעוד שהמשמעות בעצם היתה שלא נגזר עונש מוות. "אני לא חושב שההוצאות להורג שכתבת עליהן היו", אמר לה.