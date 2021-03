"אנשים מוצגים בהם באופן פוגעני": שישה מספריו של ד"ר סוס לא יודפסו יותר

שישה מספריו של ד"ר סוס לא יודפסו יותר בגלל התמונות הפוגעניות בהם. כך הודיעו מנהלי עיזבונו של הסופר והמאייר.

בהודעה שפורסמה אתמול (שלישי) אמרו מנהלי חברת Dr. Seuss Enterprises שהחליטו להפסיק לפרסם את ספריו של תיאודור סוס גייזל ובהם And to Think That I Saw It on Mulberry Street, שיצא ב–1937 והיה הראשון שלו תחת שם העט ד"ר סוס (ראה אור בהוצאת כתר ב–1990 בשם "רחוב תות, סיפור לא פשוט" בתרגום של לאה נאור) ו־If I Ran the Zoo מ–1950 (ראה אור בהוצאת כתר בשם "רוצה להיות מנהל גן חיות" בתרגום של לאה נאור).