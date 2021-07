הרופא שהתגלה כאחד הרוצחים הסדרתיים האכזריים בבריטניה

לואיזה הארווי פגשה את ד"ר תומאס ניל קרים באוקטובר 1891 באולם מופעים בלסטר סקוור בלונדון. הוא היה גבר מרשים, גבוה, לבוש בחליפת יוקרה, כובע צילינדר לראשו. היא הציגה את עצמה כמלצרית שעבדה במקום. הוא לא טרח לומר לה את שמו. זמן קצר לאחר מכן כבר צעדו למלון סמוך, שם העבירו יחד את הלילה. בבוקר, לפני שנפרדו, נתן לה שלושה ליש"ט, סכום גבוה יותר מכפי שהרוויחו באותה תקופה נשים בזנות בשבוע שלם, כפי שכותב דין ג'וב בספרו החדש The Case of the Murderous Dr. Cream.