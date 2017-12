"למדתי שהמלה פליט היא אות מתה"

הוא נמלט מטבח בדארפור ב–2004, ניצל ממרחץ דמים במצרים, וחשש לצאת לרחובות בלילה בתל אביב. אדם אחמד, ממנהיגי קהילת מבקשי המקלט בישראל, מוציא ספר בעברית על גלותו ויכול סוף סוף לנשום לרווחה

אדם אחמד, ממנהיגי קהילת מבקשי המקלט בישראל, מורה וסופר, מגיב בחיוך נרגש כשהמוכרת בחנות הספרים העצמאית שבה אנחנו נפגשים, מספרת שהניחה את ספרו החדש, "מדארפור לתל אביב — סיפורו של גולה בארץ ישראל", במדף הספרות העברית לצד סופרים ישראלים. הספר, שראה אור בימים אלה בהוצאה עצמית, הוא הראשון שנכתב בידי מבקש מקלט החי בישראל. במקור הוא נכתב באנגלית ופורסם ב– 2015 תחת הכותרת "The Nightmare of the Exile", בהוצאת Xlibris, ונמכר באתר אמזון. הוצאתו במהדורה עברית התאפשרה הודות לגיוס כספים מוצלח בהדסטארט. אחמד, שמציין במבוכה קלה כי הוא עדיין אינו רואה עצמו כסופר, פרסם ב–2016 ספר שני באנגלית — קובץ הסיפורים...