"בראייה לאחור אני מבינה שהרבה קוראים לא הבינו עד כמה פחדתי מקראדז'יץ'"

רוצים לקרוא תקציר של הכתבה?

תיאור הפגישה בין פרופ' ג'סיקה שטרן לרדובאן קראדז'יץ' שהתקיימה בינואר 2015 נשמע כמו סצינה מספר רומנטי. "להראות לך איך זה עובד?" ביקש להרשים אותה עם יכולות הריפוי האלטרנטיביות שלו. בספרה החדש, My War Criminal: Personal Encounters with an Architect of Genocide, שראה אור בהוצאת הרפר קולינס, כותבת שטרן שהשאלה הפתיעה אותה. "הייתי מבוהלת, לא ידעתי איך להגיב". כמה שניות לאחר מכן התמסרה לכפות ידיו הגדולות. "הוא נעמד מולי, עדין כמו תמיד, ואז הסתובב מסביב לשולחן ונעמד מאחורי", היא ממשיכה. "אני יושבת על הכיסא, נמוכה, יכולה להרגיש בו מאחורי, מקווה שהוא לא יכול לחוש את המתח במורד גבי... יש לו ידיים רכות, נקיות, ידיים של רופא או ג'נטלמן. שכחתי כמה הוא גבוה, כמה טוב הוא נראה, לפחות היום. אני חשה הקלה למשמע קולו הסמכותי, קול של רופא, של נשיא".