לפני חמש שנים הוא הפסיק להתרחץ. הוא ממליץ לכולם לעשות את זה

"אנשים צריכים להשתחרר מהתחושה שהם חייבים להתקלח לפני שהם יוצאים מהבית אחרת הם יריחו רע", טוען ד"ר ג'יימס המבלין. עם צאת ספרו Clean: The New Science of Skin הוא מסביר מה הקשר בין מקלחות לצריכת סיגריות וקפה, ומי המרוויח העיקרי מכך