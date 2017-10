פרס מאן בוקר הוענק לסופר האמריקאי ג'ורג' סאנדרס

הסופר האמריקאי ג'ורג' סאנדרס זכה אתמול (שלישי), בטקס שהתקיים בלונדון, בפרס מאן בוקר על ספרו "Lincoln in the Bardo". העלילה מתרחשת ב–1862, בלילה שבו נשיא ארצות אברהם לינקולן קובר את בנו ויליאם בן ה–11. זו השנה השנייה ברציפות שבה הפרס בסך 50 אלף ליש"ט, הנחשב ליוקרתי ביותר לסופרים הכותבים באנגלית, מוענק לסופר אמריקאי. בשנה שעברה קיבל את הפרס פול ביטי על ספרו הסאטירי "The Sellout".

סאנדרס, בן 58, יליד טקסס, אמר בנאום הזכייה: "בארצות הברית מדברים הרבה על הצורך להגן על התרבות. ובכן הטקס הזה הוא תרבות, הוא תרבות בינלאומית, הוא תרבות רחומה, הוא תרבות אקטיביסטית".

ברשימת המועמדים הסופיים לפרס השנה היו עוד שני סופרים אמריקאים: פול אוסטר על ספרו "4 3 2 1" ואמילי פרידלנד על ספרה "History of Wolves". לצדם נכללו ברשימה הסופר הבריטי־פקיסטאני מוחסין חאמיד על ספרו "Exit West", הסופרת הבריטית פיונה מוזלי על ספרה "Elmet" והסופרת הבריטית אלי סמית על ספרה "Autumn".

פרס מאן בוקר נוסד בשנת 1969 ועד שנת 2013 הוענק רק לסופרים מחבר העמים הבריטיים. אחרי ששונה התקנון, כך שבפרס יוכל לזכות כל סופר הכותב באנגלית, מתחו סופרים בריטים רבים ביקורת על איכות הספרות האמריקאית והביעו חשש מכך שהדבר יפגע בסיכוייהם לזכות בו. הסופר הבריטי ג'וליאן בארנס, שזכה בפרס על ספרו "תחושה של סוף" משנת 2011 (ראה אור בעברית בהוצאת מודן, תרגום: מיכל אלפון), אמר בדצמבר שעבר: "לאמריקאים יש מספיק פרסים משלהם".

ביוני השנה זכה דויד גרוסמן בפרס מאן בוקר הבינלאומי על ספרו "סוס אחד נכנס לבר" (הוצאת הספרייה החדשה).