הרולד בלום, מבקר הספרות הגדול שהגן על הקאנון המערבי בספרים שנכללו לא רק בתוכניות לימוד אקדמיות אלא גם - באופן לא שגרתי בשביל חוקר אקדמי - גם ברשימות רבי מכר, מת אתמול (שני) בבית חולים בניו הייבן בקונטיקט. הוא היה בן 89. אשתו, ג'יין, אמרה שהוא לימד את השיעור האחרון שלו באוניברסיטת ייל ביום חמישי שעבר.

פרופ' בלום הוגדר פעמים רבים כ"מבקר הספרות הכי ידוע לשמצה באמריקה". ממקום מושבו באוניברסיטת ייל הוא הכתיב את הקצב של כמעט כל טרנד בביקורת ספרותית. הוא דיבר בעיקר בשבחה של העליונות הספרותית של סופרים מערביים כמו שייקספיר, צ'וסר וקפקא - כולם גברים לבנים, כפי שטענו מבקריו - והעדיף אותם על פני מה שכינה "בית הספר של הכעס" שבו כלל את פמיניסטיים, דוגלים ברב תרבותיות, מרקסיסטיים ועוד כאלה שהיו בעיניו בוגדים במהות של הספרות.

במרכז כתיבתו ניכרו האהבה לספרות וההתענגות על גיבוריה ההרואיים. "שייקספיר הוא אלוהים", הצהיר, ולדבריו הדמויות במחזותיו הן כמו אנשים אמיתיים שעזרו לעצב את תפישת העולם המערבית בנוגע למהו אנושי.

בספרו The Book of J, שיצא ב-1990, טען שאפילו אלוהים הוא דמות ספרותית, שהמציאה אשה, לא פחות, שהתגוררה בחצרו של המלך שלמה וכתבה את חמשת הפרקים הראשונים של הברית הישנה. הספר היה רב מכר.

הוא נחשב למבקר הספרות הפופולרי ביותר בארצות הברית ובין ספריו שהיו גם הם רבי מכר נמנים The Western Canon: The Books and School of the Ages מ-1994 ו-How to Read and Why מ-2000.

בלום, שכתב בין השאר גם את "חרדת ההשפעה", נולד ב-1930 בברונקס בניו יורק למשפחה יהודית אורתודוקסית. הוא היה הצעיר מבין חמישה ילדים של מהגרים קשי יום ממזרח אירופה. במשך השנים הגדיר את עצמו "מפלצת" של קריאה ואמר שהוא מסוגל לקרוא בשעה ספר בן 400 עמודים.