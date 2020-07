הסופרים הילרי מנטל וקולום מקאן בין המועמדים לפרס בוקר

הספר השלישי והאחרון בטרילוגיה של הילרי מנטל על תומאס קרומוול, The Mirror and the Light, נכלל ברשימת המועמדים לפרס בוקר השנה. הסופרת הבריטית בדרך לזכייה שלישית וחסרת תקדים.

הספר, בן 900 עמודים שמתחיל אחרי שראשה של אן בולין נערף ב-1536 ומתאר את שנותיו האחרונות של תומס קרומוול, הוא בין 13 המועמדים לפרס בסך 50 אלף ליש"ט.

מנטל, שזכתה בבוקר פעמיים, על שני הספרים הקודמים בטרילוגיה - "וולף הול" ו"הביאו את הגופות" (שניהם ראו אור בעברית בהוצאת בבל, בתרגום של שרון פרמינגר), היא רק אחד מבין ארבעה סופרים וסופרות שזכו בפרס פעמיים. מרגרט אטווד, פיטר קארי וג'-מ קוטזי קיבלו גם הם את הפרס פעמיים. עד כה שום סופר לא זכה בפרס שלוש פעמים.

מנטל אמרה ש"אף שיהיו כאלה שיגידו שזה אסון אם לא אזכה בפעם השלישית, אני לא אראה בכך עלבון".

ברשימת 13 המועמדים לפרס, שנבחרו מבין 162 ספרים, יש כמה הפתעות וכמה ספרי ביכורים. בין המועמדים נכללים הסופרת האמריקאית אן טיילר על הספר Redhead by the Side of the Road והסופר האירי-אמריקאי קולום מקאן על Apeirogon המתאר חברות בין שני אבות שכולים, ישראלי ופלסטיני.

ספרים של סופרים מוכרים, בהם אלי סמית, דייוויד מיטשל, מרילין רובינסון וקרטיס סיטנפלד, לא נכללים ברשימה. במקומם יש בה שמונה ספרי ביכורים, בהם How Much of These Hills Is Gold של הסופרת הסינית-אמריקאית סי פאם ז'אנג.

מבין 13 הספרים המועמדים, תשעה הם של סופרות. ששת המועמדים הסופיים תוכרז ב-15 בספטמבר. הספר הזוכה בפרס יוכרז בנובמבר.

הסופרות מרגרט אטווד וברנדין אווריסטו זכו בשנה שעברה ביחד בפרס בוקר. אטווד זכתה בו על "העדויות", ספר המשך ל"סיפורה של שפחה". אווריסטו הבריטית, קיבלה את הפרס על Girl, Woman, Other על חייהן של נשים שחורות בבריטניה. על פי תקנון הפרס, אי אפשר להעניק אותו ליותר מאדם אחד. עם זאת שופטי הפרס השנה התעקשו ש"הם לא יכולים להפריד בין שני הספרים" ושניהם ראויים לזכייה.

רשימת המועמדים המלאה לפרס בוקר השנה

דיאן קוק - The New Wilderness

טסיטי דאנגרמבלה - This Mournable Body

אבני דושי - Burnt Suga

גבריאל קראוזה - Who They Was

הילרי מנטל - The Mirror & The Light

קולום מקאן - Apeirogon

מאאזה מנגיסטה - The Shadow King

קיילי קיד - Such a Fun Age

ברנדון טיילור - Real Life

אן טיילר - Redhead by The Side of The Road

דאגלס סטיוארט - Shuggie Bain

סופי וורד - Love and Other Thought Experiments

סי פאם ז'אנג - How Much of These Hills is Gold