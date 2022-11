שלושה עותקים מקוריים של כתבי שייקספיר נתרמו לספרייה הלאומית

שלושה עותקים יקרי ערך מכתבי ויליאם שייקספיר נתרמו לאחרונה לאוסף הספרייה הלאומית בירושלים. הם כוללים כרך מתוך המהדורה הראשונה של כל מחזותיו שנקראת The First Folio, שיצאה ב–1623 (הכרך שנתרם לספריה הלאומית כולל את המחזה "אנטוניוס וקליאופטרה"); עותק של המהדורה השנייה הנקראת The Second Folio; וספר משירי שייקספיר במהדורה ראשונה, שראה אור ב–1640.