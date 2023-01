כסף ופוליטיקה: משפחת מורגנתאו היא הגרסה היהודית של משפחת קנדי

"אני 97 אחוז נוצרי". במילים האלה בחר הנרי מורגנתאו, יהודי יליד מנהיים שבגרמניה ובנו של אליעזר, לזרוס, מורגנתאו, להציג את עצמו בפני נציגי האימפרייה העותמנית זמן קצר לאחר שמונה לשגרירה של ארצות הברית בטורקיה. "הוא בשום אופן לא רצה להיתפס כשליחם של היהודים מכיוון שארצות הברית היתה באותה תקופה 97 אחוז נוצרית, וכך הוא בחר להציג את עצמו בפני הטורקים שפגש", מסביר אנדרו מאייר, מחבר הביוגרפיה Morgenthau: Power, Privilege, and the Rise of an American Dynasty ("מורגנתאו: כוח, פריבילגיה וצמיחה של שושלת אמריקנית") — קצת יותר מאלף עמודים המגוללים את סיפורה של אחת המשפחות היהודיות המשפיעות והמפורסמות ביותר במאה ה–20 באמריקה.