פידא ג'יריס: "לעולם לא אסכים שיתייחסו אלי כאל סוג ב', מי אתם בכלל?"

פידא ג'יריס היתה אחת מ–50 פלסטינים שקיבלו עם הסכמי אוסלו זכות שיבה לכפר פסוטה שהוריה עקרו ממנו. על חוויותיה כתבה בממואר Strangers in my own land. "אני לא אומרת לפליטים שיוותרו על זכות השיבה, אבל כן חשוב לי שיוציאו מהדמיון את התמונה הוורודה על פלסטין", היא מספרת