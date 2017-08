מתה העיתונאית איריס מור, שהיתה עורכת "גלריה" 14 שנה

איריס מור נפטרה הלילה, ואני בוכה בגללה כבר יומיים. אהבתי אותה מאוד מאוד. התמונה הזאת היא מהאייטיז, כנראה מ-1985. מהימים שבהם איריס היתה עורכת התרבות המיתולוגית של העיר, ואני הייתי הכתב הצעיר והחרוץ שלה, שאותו היא מעצבת בדמותה ולפי תפיסת עולמה. בגלל שברחה מפרסום וכיבודים, מעטים מידי במדינת תל אביב יודעים איזה תפקיד חשוב היה לה בעיצוב התל אביביות החדשה. בהעיר, בעיתון חדשות, כמובן בגלריה, ובשנים האחרונות כמנהלת אגף התרבות של העיריה. היא היתה בסך הכל בת 65. ותמיד יפה ורק אחר כך חכמה. זה כל כך כל כך עצוב. נוחי בשלום. וחיבוק חם לנועם, אסף ויובל. וגם ליואל ותמי שכל כך אהבו אותה.

