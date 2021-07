בילי בראג - I Will Be Your Shield

הרבה פעמים הוא נשמע זועם, עם שירי מחאה מוחצים שקשה להישאר אדיש אליהם. נגד תאצ'ר, נגד עוולות של ממשלות, נגד מלחמות. לא מעט פעמים הוא גם מראה את הצד הרך שלו. לא זועם, אלא מחבק. למשל בשיר היפהפה הזה שיהיה באלבומו החדש, העשירי במספר, The Million Things That Never Happened. מה גרם לשינוי הדרמטי? "הגעתי למסקנה שהאמפתיה היא המוזיקה הנוכחית", אמר בראג. "שהתפקיד שלנו ככותבי שירים הוא לעזור לאנשים המתמודדים עם מצבים דומים".