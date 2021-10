להקת "קאונטינג קרואוז" תופיע לראשונה בישראל

הלהקה האמריקאית "קאונטינג קרואוז", שזכורה בזכות הלהיט Mr Jones משנת 1993, תגיע להופעה ראשונה בישראל. היא תופיע ב–20 באפריל 2022 באמפיפארק רעננה.

הלהקה הקליטה בין השאר גם גרסה לשיר של ג'וני מיטשל, Big Yellow Taxi, יחד עם ונסה קרלטון. עוד שיר מוכר שלה הוא A Long December.

הרכב הרוק שמוביל הסולן אדם דוריץ הוקם ב–1991. הוא פרץ לתודעה עם אלבום הבכורה שלו August and Everything After שיצא בשנת 1993 וכלל את Mr. Jones. האלבום הצליח מאוד ברחבי העולם ובארצות הברית לבדה נמכרו ממנו 7 מיליון עותקים. שנה אחר כך היתה הלהקה מועמדת לשני פרסי גראמי. מאז הוציאה הלהקה שבעה אלבומי אולפן. כל אלבומיה יחד נמכרו ביותר מ–20 מיליון עותקים.