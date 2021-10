"אלבו": שובו של אחד הקולות המלנכוליים הכי יפים ברוק הבריטי

"אלבו" - The Seldom Seen Kid

הלהקה הבריטית הוציאה ב-2008 אלבום מוערך בשם The Seldom Seen Kid. שיר חדש שהוציאה החודש נקרא בדיוק אותו הדבר. כדאי להמתין בסבלנות עד החודש הבא. אז ייצא אלבומה Flying Dream 1’. לסולן גאי גארווי יש אחד הקולות המלנכוליים הכי יפים ברוק הבריטי של העשורים האחרונים. בשיר הזה הוא חוזר אל המוזיקאי המנוח בריאן גלנסי. אביו של גארווי נהג לכנות את גלנסי בשם The Seldom Seen Kid. הסגר הממושך בבריטניה הזכיר לגארווי את הימים האלה של ילדותו.