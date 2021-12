ומה אם העולם טעה בנוגע ליוקו אונו?

באחד הקטעים בסדרה התיעודית החדשה על "הביטלס", Get Back, פול מקרטני מציג לחבריו שיר חדש שכתב: Let It Be. ג'ון לנון אוחז בבס, ג'ורג' הריסון בגיטרה. שניהם עומדים זה מול זה ליד המגבר, מנסים לפענח איך להשתלב בנגינת הפסנתר של מקרטני. רינגו סטאר מתופף קלות על התופים, מנסה להתאים את הקצב לבלדה האטית. כמו רגעים רבים אחרים בסדרה, זה רגע שגרתי ומדהים בו זמנית. קשה להאמין שהוא מתועד בצורה כל כך פרטנית.