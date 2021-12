במאי 2022: להקת דיפ פרפל חוזרת לישראל

במסגרת מסע ההופעות שלה, Whoosh! להקת דיפ פרפל הבריטית תשוב להופיע בישראל. ההופעה תתקיים ב–22 במאי 2022 בהיכל מנורה בתל אביב וזו צפויה להיות הופעתה ה–12 של הלהקה בישראל. מכירת הכרטיסים נפתחה באתר טיקטמאסטר ומחירי הכרטיסים ינועו בין 285 ש"ח (דשא) ל–685 ש"ח (VIP). על הפקת המופע אחראית חברת לייב ניישן.

דיפ פרפל נחשבת לאחת מלהקות הרוק הגדולות והמשפיעות בכל הזמנים, ולאחת ממייסדות ז'אנר ההבי מטאל, לצד ההרכבים בלאק סאבאת' ולד זפלין. בין השירים הגדולים של הלהקה נמצאים הלהיטים: Smoke on the Water, Lalena, Child in Time, Hush ואחרים.