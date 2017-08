שני קטעים חדשים לכבוד יום חגה של מכונת התופים

מוזיקאים וחובבי מוזיקה, בעיקר מהעולם האלקטרוני, ציינו ב–8 באוגוסט (8.08) את "808 day", יום חגה השנתי של מכונת התופים 808 של חברת רולנד, שבלעדיה אי אפשר לדמיין את המוזיקה האלקטרונית, ההיפ־הופ ובעצם את כל הפופ של 35 השנים האחרונות. המוזיקאי הראל שרייבר, שפועל בין השאר תחת השם Mule Driver, הוציא לכבוד חגה של 808 שני קטעים חדשים שמבוססים על הסאונד של מכונת התופים המיתולוגית. הם יצאו בלייבל Confused Machines, שם שמשקף את הקסם של המוזיקה הזאת, שנמצאת על קו התפר שבין האנושי לבין המכונתי. "For all our...