קלייב דייוויס, האיש שגילה את ויטני יוסטון וברוס ספרינגסטין, מודאג מעתיד הפופ

באחד הרגעים היפים והמצחיקים ביותר ב"The Soundtrack of Our Lives", הסרט התיעודי על קלייב דייוויס שיוקרן החודש בפסטיבל דוקאביב, רואים סרטון ישן שבו דייוויס, אז נשיא חברת התקליטים קולומביה, מקריא בהטעמה וברגש את מלות השיר "Blinded By the Light", הסינגל הראשון של זמר אלמוני בן 23 ששמו ברוס ספרינגסטין. השנה היא 1973. כמה חודשים קודם לכן דייוויס החתים את ספרינגסטין בקולומביה, בהמלצתו של צייד הכישרונות האגדי ג'ון המונד, האיש שהחתים את בוב דילן בקולומביה בתחילת שנות ה–60. כשדייוויס שמע גרסה מוקדמת של...