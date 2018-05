השיא של "ארקטיק מאנקיז": מכרו 24 אלף עותקים של תקליטי ויניל בתוך שבוע

האלבום החדש של להקת "ארקטיק מאנקיז", "Tranquility Base Hotel & Casino", קיבל לא מעט ביקורות רעות, בבריטניה ובארצות הברית. עם זאת המעריצים נותרו נאמנים ללהקה משפילד. 86 אלף עותקים ממנו נמכרו בבריטניה בשבוע הראשון לצאתו. מתוכם 24 אלף עותקים היו בפורמט של תקליט ויניל. בכך קבעה הלהקה שיא: זו המכירה המהירה ביותר של תקליטי ויניל בבריטניה ב-25 השנים האחרונות. השיא הקודם היה שייך לליאם גלאגר. "As You Were", אלבום הסולו הראשון של מי שהיה סולן להקת "אואזיס" ואחר כך של להקת "Beady Eye" נמכר ב-16 אלף...