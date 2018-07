מ"הפרודיג'י" ועד מוריסי: חמישה שירים חדשים שאולי פיספסתם השבוע

"הפרודיג'י" - "Need Some1": להקת "הפרודיג'י" הוציאה השבוע שיר חדש, סינגל ראשון מתוך האלבום "No Tourists" שייצא בנובמבר. זה יהיה אלבום האולפן השביעי של הלהקה הבריטית שהוקמה ב-1990. "האלבום הוא על אסקפיזם", כתבו חברי הלהקה. "אל תהיו תיירים - יש תמיד מקומות יותר מסוכנים ומלהיבים להיות בהם". ג'ים ג'יימס - "Throwback": כמו "הפרודיג'י", גם הלהקה האמריקאית "My Morning Jacket" לא הוציאה אלבום מאז שנת 2015. בניגוד ללהקה הבריטית, הלהקה האמריקאית לא מתעתדת להוציא אלבום חדש בקרוב. הסולן שלה, ג'ים ג'יימס,...