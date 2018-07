"ארקטיק מאנקיז" ו"פלורנס אנד דה מאשין" בין המועמדים לפרס מרקורי

"ארקטיק מאנקיז", "פלורנס אנד דה מאשין", לילי אלן ונואל גאלגאר הם המועמדים הבולטים לפרס מרקורי. הפרס מוענק מאז 1992 בכל שנה לאלבום שיצא בבריטניה של זמרים ולהקות בריטים ואירים. הוא נחשב לפרס המוזיקלי היוקרתי בממלכה המאוחדת, לצד פרס המוזיקה הבריטית (הבריטס). להקת "רדיוהד" היתה מועמדת הכי הרבה פעמים לפרס - חמש - אבל לא זכתה בו. "ארקטיק מאנקיז" זכתה בו על אלבומה Whatever People Say I Am, That's What I'm Not מ-2006. היא מועמדת כעת על אלבומה Tranquility Base Hotel and Casino. זוהי הפעם הרביעית שהלהקה...