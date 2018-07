מצ'אקה קאן ועד "ג'יימס": חמישה שירים חדשים שאולי פיספסתם השבוע

"ג'יימס" - (Coming Home (Pt.2": מנצ'סטר זה לא רק "הסמיתס" ו"אואזיס". גם "ג'יימס", שהוקמה כבר ב-1982. בניגוד ל"סמיתס" ו"אואזיס", שהתפרקו וכנראה לא יתאחדו, בגלל סכסוכי אגו, "ג'יימס" התפרקה אבל חזרה לשיר, לפני יותר מעשור. השיר החדש הוא מתוך האלבום "Living In Extraordinary Times" שייצא בסוף השבוע. זהו שיר של אב על געגועיו לבתו, מאחר שהוא עובד הרחק מהבית. הוא מבטיח שישוב, אין סיבה שלא יקיים את הבטחתו. "וודן שיפס" - "Already Gone": צליל עכשווי ששייך לעבר, לא מתוחכם ולמרות זאת מלהיב. זהו הסאונד של...