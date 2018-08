שיר חדש לשינייד אוקונור, ראשון זה ארבע שנים

הזמרת שינייד אוקונור חשפה אתמול, באמצעות האתר "אייריש סאן", שיר חדש שלה. השיר, "Milestones", הוא הראשון זה ארבע שנים של הזמרת ששם הבמה שלה כעת הוא מגדה דאוויט. המוזיקאי והמפיק הצפון אירי דייוויד הולמס הפיק אותו. לדברי אוקונור, "זהו דמו ראשון למעריצים" מתוך אלבום אולפן 11, ששמו "No Mud No Lotus". הוא עתיד לצאת בסוף 2019 ויהיו בו שירים של כותבים שונים. אלבומה הקודם, I'm Not Bossy, I'm the Boss, יצא ב-2014. בדיוק לפני שנה פירסמה אוקונור סרטון בפייסבוק שבו סיפרה שהיא סובלת מנטיות אובדניות ומתגוררת...