גראמי 2019: קנדריק למאר מוביל עם שמונה מועמדויות, הנשים שולטות

הראפר קנדריק למאר מוביל את רשימת המועמדויות לגראמי 2019 עם שמונה קטגוריות, בזכות הפסקול שהפיק לסרט "הפנתר השחור" והשירים שכתב לו. בין היתר הוא מועמד לאלבום השנה, הקלטת השנה ושיר השנה, עם השיר "All the Stars" מאלבום זה. דרייק הוא השני ברשימה עם שבע מועמדויות, ואחריו זמרת הפולק ברנדי קרלייל והמפיק Boi-1Da, שניהם עם שש. צ'יילדיש גמבינו, שהוציא השנה את השיר המדובר "This is America", זמרת האר־נ'־בי H.E.R., קארדי בי וליידי גאגא שכתבה וביצעה את רוב פסקול הסרט "כוכב נולד", מועמדים כל אחד לחמישה פרסים....