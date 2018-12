הישראלי שזכה בתחרות הג'ז היוקרתית בעולם: "מישהו השתעל. זה היה נהדר"

"שנייה לפני שהתחלתי לנגן, שמעתי מישהו משתעל", מספר הפסנתרן תום אורן. "הייתי אמור להתחיל את הקטע לבד, והפתיחה הזאת היא קריטית — היא מכניסה את הנגנים האחרים, היא קובעת הכל. ובשנייה הדרמטית הזאת, שאליה מתנקז כל הלחץ, פתאום מישהו השתעל. אני לא יודע אם זה היה אחד הנגנים, או מישהו בקהל. מבחינתי זה היה דבר נהדר. אינסטינקטיבית ניגנתי משהו דומה לשיעול הזה. הוא עשה כוח־כוח, ואני סוג־של־חיקיתי אותו. זה היה מצחיק, זה היה כיף, ואחר כך שום דבר כבר לא שינה. פשוט ניגנתי". הקטע שאורן ניגן היה "Just One of Those...