ברוס ספרינגסטין, החידוש של רוקטמן ועוד שירים שאולי פיספסתם השבוע

ברוס ספרינגסטין - "There Goes My Miracle": השיר "Hello Sunshine" שהוציא ספרינגסטין בסוף אפריל, ראשון מתוך אלבומו החדש "Western Stars", היה קאנטרי של פעם. הסינגל השני מאותו אלבום יצא השבוע. שמו "There Goes My Miracle" והוא בהחלט נס. הפעם זהו פופ של פעם. מחווה למוזיקה של רוי אורביסון וברט בכרך משנות ה-60 וה-70. זריחה מול שקיעה, אהבה שנותנת לצד אהבה שלוקחת. יש כאב של פרידה, חיפוש אחר הכוכב שיביא את המזל. טארון אגרטון - "Rocket Man": טארון אגרטון מגלם את אלטון ג'ון בסרט חדש, "רוקטמן". היה...