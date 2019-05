אחרי שהרגיז את נטלי פורטמן, מובי ביטל את קידום המכירות לספר זיכרונותיו

באוטוביוגרפיה החדשה שלו, "Then It Fell Apart", טען המוזיקאי שיצא עם השחקנית. היא הכחישה זאת מכל וכל