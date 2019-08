בגיל 17, בילי אייליש ממשיכה לעשות בית ספר למוזיקה האמריקאית

בילי אייליש חזרה השבוע לראש טבלת הזמרים/ות המצליחים/ות ביותר בארצות הברית. זו הפעם החמישית השנה שהיא מדורגת בפסגה השנה. אלבום הבכורה שלה, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, שיצא בסוף מארס ממשיך מאז להימכר בקצב מסחרר. עשרות אלפי עותקים בכל שבוע בארצות הברית בלבד. בדרך כלל אלבומים, כמו סרטים, מאבדים מזוהרם במכירות שבוע או שבועיים אחרי שהגיעו לטבלת שוברי הקופות. זה לא המקרה של אלבום הבכורה של אייליש והוא מושך את המעריצות והמעריצים לקנות גם את האי-פי שלה Don't Smile at Me שהוציאה ב-2017