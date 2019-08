"היים" - Summer Girl:

שיר חדש של להקת "HAIM" בא בדיוק בזמן טוב. חברות הלהקה, האחיות אלנה, דניאל ואסתי - בנותיו של הכדורגלן הישראלי לשעבר מוטי חיים - ניסו באלבומן הקודם, Something to Tell You, שיצא ב-2017, לחקות את שנות ה-80. הביקורות שיבחו אותן, אבל זה היה אוברייטד. בשיר הנוכחי הן פוסעות צעד לאחור, בין שנות ה-60 וה-70, ונראה כי מצאו את מקומן. הגרוב טוב, המוזיקה מוצלחת ו... הסקסופון הזה. אז מה אם זה נשמע דומה לשיר Walk on the Wild Side של לו ריד. את הקליפ, הדומה לקליפ המסחרר לשיר Unfinished Sympathy של "מאסיב אטאק", ביים פול תומס אנדרסון. הוא כבר ביים ל"היים" קליפים לשירים מהאלבום הקודם. הוא גם ביים בעבר קליפים של "רדיוהד", פיונה אפל ועוד.