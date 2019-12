מכות, מריה קארי וקצת הומופוביה: הסיפורים ההזויים מאחורי שירי הכריסמס הגדולים

מריה קארי - All I Want For Christmas Is You

מאז יצא ב-1994 נהפך All I Want For Christmas Is You, אותו כתבה מריה קארי עם וולטר אפנסטיף, לאחד מלהיטי חג המולד הגדולים ביותר. רק בעיה אחת היתה לו: הוא מעולם לא הגיע למקום הראשון בטבלת הסינגלים הנמכרים בארצות הברית. בשבוע שעבר זה סוף סוף קרה. אבן נגולה מעל לבה של הזמרת ומנעה את מפולת השלג. הרבה מאוד אנשים הצטרפו למזחלת השלג של קארי מאז יצא השיר. הוא מדורג בראש רשימת שירי חג המולד המושמעים ביותר בכל הזמנים. אם לא די בכך, באמזון מפיקים מיני סדרה תיעודית עליו.