אלי ויליס, שכתבה את שיר הנושא של "חברים", מתה בגיל 72

אלי ויליס, שהיתה שותפה לכתיבת שיר הנושא של הסדרה "חברים" ושל להיטים כמו "ספטמבר" של להקת Earth, Wind & Fire, מתה אתמול (שלישי) בגיל 72 אחרי שלקתה בהתקף לב.

ויליס נולדה בדטריוט ולמדה עיתונות לפני שעברה ב-1969 לניו יורק שבה עבדה כקופירייטרית בחברות התקליטים קולומביה ואפיק. ב-1972 החלה לכתוב שירים. מאז היא כתבה מאות שירים, בהם What Have I Done to Deserve This של "פט שופ בויז" ו-Neutron Dance של "פוינטר סיסטרז".