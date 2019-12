שיר העשור של גלגלצ: Shape of You של אד שירן

שיר העשור שנבחר במצעד העשור של גלגלצ, שבו השתתפו יותר מ–130 אלף מאזינים, הוא Shape of You של אד שירן, שזכה גם בתואר שיר השנה של התחנה ב–2017. אמני העשור לפי המצעד הם שירן ואדל, ומארון 5 היא להקת העשור ואביצ'י מפיק העשור. מאזיני גלגלצ וגולשי מאקו הרכיבו רשימה סופית שכללה מאה שירים. לחמישיית הגמר נבחרו Someone Like You של אדל, Chandelier של סיה, Titanium של סיה ודיוויד גואטה ו-Take Me To Church של הוזייר. לשיר הגרוע של העשור נבחר גנגהאם סטייל של psy.