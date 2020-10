סטיבי וונדר מחפש את שיר האהבה המתאים

סטיבי וונדר - Where Is Our Love Song

אחרי שחגג במאי השנה יום הולדת 70, סטיבי וונדר יוצא לדרך חדשה. הוא עזב את חברת התקליטים מוטאון והקים חברה משלו - So What the Fuss Music. כעת הוא מוציא שני שירים חדשים. זה אחד מהם. השני הוא Can't Put It In The Hands of Fate שבו מתארחים ראפרים והרוח המנשבת ממנו פוליטית, מוחה נגד הגזענות והשנאה.

אלה ימים קשים ומלאי חרדה. השיר Where Is Our Love Song עשוי להשיב מעט נחמה. את וונדר מלווה בגיטרה גרי קלארק ג'וניור. המוזיקה והקצב מזכירים את שיאיו של וונדר, שהוא כבר מזמן התרחק מהם. עברו כבר 15 שנה מאז הוציא הזמר אלבום מלא עם שירים חדשים. האם האלבום הבא בדרך?