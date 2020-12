"זה שיר טוב לסיים איתו שנה קשה": רינגו סטאר מארח את פול מקרטני בסינגל חדש

רינגו סטאר הוציא שיר חדש, Here’s To The Nights, סינגל ראשון מתוך האי־פי Zoom Im שייצא במארס. בשיר מארח סטאר את חברו לשעבר בביטלס, פול מקרטני, וזמרים נוספים כמו דייב גרוהל, שריל קרואו ולני קרביץ.

האי־פי של סטאר, שיכלול שישה שירים, הוקלט בזמן תקופת הסגר באולפן הביתי שלו. את השיר כתבה דיאן וורן שכתבה כמה מהבלדות הדרמטיות של שנות ה–90, בהן I don't Want to Miss A Thing של "אירוסמית" ו־How Do I Live של ליאן ריימס.