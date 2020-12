טיזר ראשון לסרט התיעודי של פיטר ג'קסון על הביטלס

הבמאי פיטר ג'קסון ("שר הטבעות", "ההוביט") שמביים סרט תיעודי על הביטלס, The Beatles: Get Back, חשף אתמול (שני) הצצה ראשונה אליו. הסרט יכלול קטעים מתוך עשרות שעות של חומרים שלא נראו מעולם, שמתעדים ברובם את הקלטות האלבום Let it Be משנת 1970.

"זה כמו מכונת זמן שמחזירה אותנו בחזרה לשנת 1969, ואנחנו זוכים לשבת בסטודיו עם הלהקה ולצפות בארבעת החברים האלו יוצרים מוזיקה נהדרת ביחד", אמר הבמאי זוכה האוסקר.