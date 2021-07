זו היתה הזיה ענקית, חד־פעמית. הוא היה האדריכל: ג'ורג' קלינטון חוגג 80

ב–1997 דיוויזיית הFאנק הדו־ראשית "פרלמנט־פאנקדליק" נכנסה להיכל התהילה של הרוקנרול. מי שהציג אותה בטקס היה פרינס, שהושפע ממנה עמוקות. "הפאנק הוא הכוח שהעיף את הגג של ה־Sucker שהוא המוזיקה המודרנית, וג'ורג' קלינטון הגדול הוא האבא של חללית־האם של הפאנק", הכריז פרינס. אחר כך הוא אמר על קלינטון, מייסד ומנהיג "פרלמנט־פאנקדליק", כמה דברים שנשמעו כמו טקסט שהוכתב על ידי אנשי היכל התהילה של הרוק, ואז הפסיק, עשה תנועת ביטול ואמר: "אני אספר לכם משהו על ג'ורג' קלינטון. פעם הוא שלח לי הקלטה ואמר לי 'You P on it, and then I’ll P on it, ואז נראה מה יש לנו'. זה אומר לכם הכל על ג'ורג' קלינטון".