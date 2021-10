הראפריות השחורות האמריקאיות כבר לא צריכות גבר כדי להצליח

"אמרו לי 'תביאי גבר לחדר, וככה יקשיבו לך יותר'. אין מצב! אני לא הולכת לעשות את זה", אומרת זמרת ההיפ־הופ טי לאב בסרט התיעודי Nobody Knows My Name של רייצ'ל ריימיסט מ–1999. בסרט רואיינו ראפריות שנאבקו כדי להשמיע את קולן באותו עשור. המוזיקאיות בו לא פרצו את גבולות הז'אנר שלהן. הן יכלו רק לחלום על ההצלחה המטאורית של זמרות היפ־הופ כיום, שלא רק שאינן צריכות גבר בחדר שיערוב להן או יקדם את הקריירה שלהן, אלא הן חזקות דיין כדי לקדם את אחיותיהן לז'אנר.