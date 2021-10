דברים נפלאים שלא תמצאו בנטפליקס

אחד הדברים שתופסים את העין בסרט The Blues According to Lightnin’ Hopkins, שיוקרן בשבוע הבא בפסטיבל הקולנוע האפריקאי Atesib, הוא תנוחת הנגינה המועדפת על כמה מהמוזיקאים בסרט. הם מנגנים כשהם כורעים על ברכיהם. הזמר והגיטריסט לייטנינג הופקינס, שבדמותו מתמקד הסרט, לא נוהג כך, אבל כמה מהמוזיקאים שמקיפים אותו יורדים על ברכיהם כשהם מנגנים. התנוחה הזאת מקושרת בדרך כלל עם כניעות ותחנונים, אבל לא במקרה הזה. הגיטריסט מאנס ליפסקומב, שמנגן עם הופקינס באיזו הצטלבות דרכים כפרית בטקסס, כורע על ברכיו כי כך נוח שלו (וכי אין כיסא במקום). הזמר ונגן המפוחית שמנגן עם הופקינס באיזה ג'ם ביתי נופל על ברכיו מפני שהמוזיקה מכניסה אותו לטראנס. נדמה שיש משהו מהמהות של הבלוז בתמונה של אנשים שמבטאים את עצמם בצורה עזה, עמוקה ומחוספסת כשהם משתופפים אל הקרקע. בין שתי סצינות הנגינה על הברכיים הופקינס עצמו אומר למצלמה: "הבלוז הוא משהו שקשה להתוודע אליו. כמו המוות".