"אם האלבום שלי יגרום למישהו לבכות – הגשמתי את מטרתי"

לדבר בכנות, זה מה שדילון עושה בשיריה. "נמאס לי להדחיק דברים", אומרת הזמרת הברזילאית־גרמנייה עם הקול המתקתק והטקסטים החשופים עד כאב, ומזמינה להופעתה בישראל רק את אלה שרוצים לתקשר באמת עם המוזיקה

יש משפט אחד שדילון אומרת בראיון אתה יותר מכל משפט אחר. "To be honest". במובן של "אם לדבר בכנות". היא מצמידה את התוספת הזאת בערך לכל תשובה שלישית שלה. ההרגל הלשוני הכמעט כפייתי הזה אמור לעורר חשד. כשמישהו אומר לנו "אם לדבר בכנות", אנחנו מיד מסיקים שהוא משקר לנו, או לפחות לא אומר את כל האמת. אבל במקרה של דילון, הזמרת הגרמנייה שתופיע ב–9 במאי במועדון "בארבי" בתל אביב, החשדות מתפוגגים בתוך כמה דקות. כנות ישירה, חשופה, לא מסוננת, כמעט ברוטלית, מאפיינת את הדברים שהיא אומרת, כשם שהיא בוקעת משיריה. To be honest — לומר אמת. זה מה שדילון עושה באמנות שלה. לאי־פי החדש שלה, שיצא החודש, היא קראה "When...