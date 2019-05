"ביט" היא מלת המפתח במופע הפתיחה של פסטיבל ישראל בהפקת גלעד כהנא. בראיון הוא מספר למה הוא לא מוכן להתייחס לאמנות כאל מוצר ומדוע "ג'ירפות" לא יקיימו מופע לציון 20 שנה לאלבום הבכורה

בשירותים בביתו של גלעד כהנא, על המדף שמעל האסלה, ניצבים שני תקליטוני ויניל. יש שם גם ספר או שניים וכמה פריטים נוספים, אבל החפצים היחידים שקשורים למוזיקה הם שני התקליטונים האלה. בעולם שבו המושג "תקליטייה" איבד מזמן את המשמעות והפונקציה שלו, אפשר אולי להתייחס לשני התקליטונים האלה כתקליטייה של כהנא, וכשנכנסים לשירותים אחרי שיחה של שעה אתו, אפשר בוודאות לומר ששני התקליטונים (שניהם מ–1986, אגב, כשכהנא היה בן 16) משקפים במידה רבה את תפישת העולם והאמנות שלו. התקליטון בצד שמאל של המדף הוא "Life's What You Make It" של להקת "Talk Talk". החיים הם מה שאתה עושה איתם — זה פחות או יותר מה שכהנא אמר כשהוא...