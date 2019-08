החזרה של להקת "Not On Tour" לפני כמה שבועות, בחדר קטן בדרום תל אביב, כללה רגע יפהפה של העצמה פנים-להקתית. זה קרה לפני "Fantasy World", אחד משירי האלבום החדש של הלהקה. בשיר הזה הסולנית, סימה ברמי (31, תל אביב), מתחילה לשיר לפני ששלושת שותפיה ללהקה מתחילים לנגן. מה שאומר שהיא חייבת לפגוע בצליל הנכון, אחרת הנגינה לא תהיה מסונכרנת עם השירה. ברמי היא זמרת מצוינת עם קול חד וחותך. ובכל זאת, היא לרגע חששה שלא תצליח לתקוע את המסמר הווקאלי בדיוק בנקודה הנכונה בקיר הדיסטורשן. הגיטריסט מתי בן דוד (34, חדרה), שעמד עם הגב אליה, הסתובב אליה, ראה את הפנים הלא בטוחות שלה, הבין מה קורה ואמר "למה את מהססת, סימה? אף פעם לא ראיתי אותך מנסה משהו ולא מצליחה". שני המשפטים האלה, שנאמרו אינסטינקטיבית ומעומק הלב, בלי גרם אחד של "העצמה" מעושה, שינו מיד את ההרגשה של ברמי. היא לקחה אוויר וצרחה "?!?Am I living in a fantasy world". כשהיא הגיעה למלה "World", בן דוד, הבסיסט ניר קליין (33, כפר סבא) והמתופף המזדהה בשם גוצי (34, פרדס חנה, ניגן בערך בחצי מלהקות הפאנק בישראל אי פעם, בחמש להקות בו זמנית בתקופות מסויימות) התחילו לנגן כמו מכת ברק, בתיאום מושלם. תענוג. אבל רגע. כשחושבים על זה, מדוע האחריות על התיאום בין השירה לנגינה מונחת על כתפיה של הזמרת? אם ברמי מתחילה לשיר בסולם שונה מהסולם המקורי של השיר, הנגנים יכולים להגיב מיד ולהתאים את עצמם לסולם החדש. כששלושת הנגנים של "נוט און טור" נשאלו על כך, הבסיסט ניר קליין חייך ואמר "אתה צוחק, נכון? זה נקרא טרנספוזיציה ואין את זה בפאנק. אתה רוצה לשמוע נגנים עושים טרנספוזיציה תוך כדי נגינה? לך תשמע ג'ז".