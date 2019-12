אלאניס מוריסט: "איך שרדתי את הניינטיז? אני קנדית, זועמת ומאמינה בפסיכולוגיה"

אלאניס מוריסט כבר לא הצעירה ששפכה את קרביה ב־Jagged Little Pill. בגיל 45, עם תינוק שנולד לאחרונה, היא מציינת 25 שנים לאלבום ההוא עם מחזמר בברודוויי, מסבירה למה התעקשה לשלב בו סצינת אונס ונזכרת במוזיקאיות כמו ג'וני מיטשל שהשמיצו אותה בשיא הצלחתה

רוצים לקרוא תקציר של הכתבה?

שירה של אלאניס מוריסט Hand in My Pocket הוא רשימה של הפכים שלמעשה אינם הפכים כלל, כשחושבים על זה. "אני נמוכה אבל בריאה", היא שרה בחצי יודל חצי המיית יונים, קול שעדיין אפשר לשמוע באולמות קריוקי בשעות לילה מאוחרות. "אני חולה אבל יפה, בייבי". מוריסט כתבה את הלהיט הזה בתוך פחות משעה, כשהיתה בת 20. הוא נהפך לשיר הרביעי ב־Jagged Little Pill, אלבום שנמכר בחצי מיליון עותקים כמעט בתוך שבוע אחד. הטקסט אפקטיבי יותר מאשר הוא הגיוני, קודר יותר מאשר מוקפד. מוריסט הראתה לעולם שלצעירים יש צדדים רבים ושהם להוטים לתאר — לעצמם או למבוגר רחוק וביקורתי — את חייהם הפנימיים שופעי הניגודים.