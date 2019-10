שולה חן: "אני רוצה להתאחד, אבל אין לי עם מי"

כשמריאן פייתפול באה להופעות בישראל לפני מעט יותר מעשר שנים, שולה חן רצתה מאוד לפגוש אותה. חן אהבה את פייתפול מאז ששמעה בנעוריה את As Tears Go By, להיט הפריצה של פייתפול (שמבוגרת ממנה בחצי שנה), ובסוף שנות ה–60 הקליטה גרסה עברית לשיר הזה, פרי עטו של אריק איינשטיין, שנקראה "פתאום היה לי טוב כל כך".

המפגש המיוחל עם פייתפול לא התממש. "פספוס", אומרת חן, "לא היה לי אמרגן מספיק טוב שיפגיש בינינו. אני מכירה כל כך הרבה זמרים שהיו מנסים. אני בכלל לא דוחפת, וזה חבל. אני פשוט לא הטיפוס הזה, ואני כועסת על עצמי כי היא בטח לא תבוא יותר".