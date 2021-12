טיילור סוויפט תעמוד למשפט בגין העתקת שירה Shake It Off

טיילור סוויפט צפויה לעמוד למשפט אזרחי בפני חבר מושבעים בעקבות תביעה הטוענת כי העתיקה את מילות הלהיט שלה, Shake it Off. על פי "הגרדיאן", שופט בית המשפט בקליפורניה דחה בסוף השבוע שעבר את בקשתה של סוויפט לבטל את התביעה, ודרש כי חבר מושבעים יכריע אם סוויפט אכן העתיקה את מילות השיר Playas Gon' Play של להקת הבנות 3LW, משנת 2001. התביעה, שהגישו כותבי השיר שון הול ונייתן באטלר, עוסקת בשני ביטויים המופיעים של סוויפט, שיצא בשנת 2014: "players gonna play" ו־"haters gonna hate". "למרות הבדלים בין היצירות, יש גם דמיון משמעותי בשימוש במילים ובמבנה", נכתב בהחלטת השופט. טרם נקבע תאריך למשפט, שצפוי להתקיים אלמלא יגיעו הצדדים להסדר פשרה מחוץ לבית המשפט.

התביעה הוגשה עוד בשנת 2017 ונסגרה שנה לאחר מכן, בהוראת בית משפט שקבע כי המילים "בנאליות" מדי מכדי להיות נתונות לזכויות יוצרים. הוא ציטט 13 שירים שונים — ביניהם של להקת "פליטווד מאק" והראפר נוטוריוס BIG — שבהם הופיעו ביטויים דומים. באוקטובר 2019 הגישו הול ובאטלר ערעור במסגרתו דרשו משפט עם חבר מושבעים וכן הגישו תביעת נזיקין בסכום שלא פורט.

הקליפ של Shake It Off. תמיד יהיו הייטרים ופליירים

בתגובה להחלטת בית המשפט נמסר מטעמה של סוויפט כי "הגברים הללו לא המציאו את הביטויים הנפוצים 'פליירז' או 'הייטרז', או את השילוב ביניהם, וגם לא היו הראשונים להשתמש בהם בשיר". עוד נכתב בהצהרה מטעם הזמרת כי התביעה היא "לא מסע צלב עבור יוצרים, זהו מסע צלב עבור חשבון הבנק שלהם".

השיר של להקת הבנות 3LW הגיע עם צאתו למקום ה–21 במצעד הבריטי הרשמי, ולמקום ה–81 במצעד הבילבורד האמריקאי. שירה של סוויפט, Shake It Off, הגיע ב–2014 למקום השני בבריטניה ולמקום הראשון בארצות הברית, והיה לאחד מהלהיטים הגדולים ביותר שלה.

זו אינה הפעם הראשונה בה סוויפט נתבעת על מילותיו של Shake It Off. בנובמבר 2015, זמר האר אנד בי ג'זי ברהם טען שסוויפט "גנבה" את הנוסח משירו משנת 2013, Haters Gonna Hate. הוא דרש 42 מיליון דולר מסוויפט ומחברת התקליטים שלה, אך התביעה נדחתה עקב היעדר הוכחות.

Playas Gon' Play של להקת 3LW. שומעים דמיון?

בעבר העניקה סוויפט קרדיט כתיבה ללהקת הפופ הבריטית Right Said Fred בסינגל Look What You Made Me Do משנת 2017, בו נעשה שימוש במלודיה של הלהיט שלהם משנת 1992, I'm Too Sexy. במהלך השנה האחרונה, קיבלה סוויפט קרדיט כתיבה בעצמה. כוכבת הפופ העולה אוליביה רודריגו העניקה לסוויפט קרדיט כתיבה בשירה Deja Vu, בשל הדמיון שלו לשיר של סוויפט, Cruel Summer, שיצא בשנת 2019 ונכתב יחד עם המפיק ג'ק אנטונוף והיוצרת סיינט וינסנט (אנני קלארק). רודריגו העידה על עצמה לא אחד בראיונות כי היא מעריצה גדולה של סוויפט. על המקרה העידו נציגיה כי "לא הגיע בשום שלב לתביעה והוסכם במהרה לרווחת שני הצדדים".

לפי נתוני ספוטיפיי העולמית, סוויפט היא המוזיקאית השנייה המואזנת ביותר בעולם בשנת 2021, מיד אחרי הכוכב הלטיני בד באני, ומוכרת כמי שלוחמת למען זכויותיהם של אמנים להחזיק בזכויות על יצירותיהם. בחודש שעבר הוציאה מחדש את אלבומה Red משנת 2012, השני בפרויקט ההקלטות המחודשות לאלבומיה אותו היא מכנה Taylor's Version. סוויפט החלה בפרויקט אחרי שאיבדה את הזכויות על שירי ששת אלבומיה הראשונים, שנותרו בבעלות חברת יוניברסל. הגרסאות החדשות הפכו לוויראליות בטיקטוק ועקפו את מרבית ההקלטות המקוריות במספרי ההאזנות.