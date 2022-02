דבר אחד מונע משירו הראשון של תמיר גרינברג להיות מעולה

לפני שבועיים איתרע מזלי לצפות בכל תוכנית הגמר של "אקס פקטור", שבה נבחר השיר שייצג את ישראל באירוויזיון. אחד הדברים שהפכו את השידור לחלול ומתיש, בנוסף ללהג הבלתי אמין של השופטים, היה הרושם שאף אחד לא נהנה ממה שקורה באולפן. בעיקר לא ארבעת המתמודדים. למתח הטבעי שיצרה סיטואציית הגמר היה מן הסתם חלק בעניין, ואולי גם לעובדה שהשירים שהזמרים הצעירים ביצעו היו נוסחתיים מאוד. כך או כך, הנאה אמיתית מהדבר שלשמו כביכול התכנסנו — מוזיקה — לא זוהתה שם.

Better נוצק לפי תבנית ז'אנרית של רטרו־אר־אנ'־בי, אבל ניכר בהוויה של שיר מקורי־לא־מקורי. אי אפשר להתעלם מהחיסרון הזה

היא מזוהה בקלות, בתוך שניות, ממרחקים, בסינגל החדש של תמיר גרינברג, שיצא אף הוא לאחרונה מבית היוצר של הריאליטי המוזיקלי (גרינברג הוא זוכה העונה האחרונה של התוכנית "הכוכב הבא"). ההנאה שפורצת מ־Better היא לא דבר מובן מאליו. הוצאת סינגל הראשון אחרי זכייה בתוכנית ריאליטי היא מעמד מלחיץ לא פחות, גם אם בצורה אחרת, מגמר התוכנית. יש הרבה ציפיות, הרבה להוכיח. קשה לכתוב ולשיר בצורה משוחררת עם המשקל הזה על הכתפיים. הוא מכבה לעתים קרובות את מתג החדווה במיתרי הקול. אצל גרינברג זה לא קורה למרבה השמחה. מדוע? אולי בגלל שבמקרה שלו הלחץ על הכתפיים, משמעותי ככל שיהיה, פחות גדול מהכישרון.

תמיר גרינברג - Better. שיר שגזור מבד מוכן, אף על פי שגרינברג ייצר אותו בעצמו, מילים ולחן

זוכי תוכניות הריאליטי המוזיקליות הם בדרך כלל זמרים מוכשרים, אבל כמה מהם ווקאליסטים טובים באמת? מעטים מאוד. גרינברג, כך נדמה, נמנה עם הקבוצה הנבחרת הזאת. זה לא מקרה שהוא מופיע בחודשים האחרונים מול קהלים גדולים, אף על פי שאת הסינגל הראשון שלו הוציא רק עכשיו (תרחיש שמזכיר את מה שקרה עם מארינה מקסימיליאן בתקופה שאחרי חשיפתה ב"כוכב נולד"). אנשים רוצים לשמוע את גרינברג שר, ובצדק. יש לו חוש לפרייזינג ולקצב, והקול שלו עשיר וגמיש עם בונוס מענג של חספוס קל. אפשר לשמוע את האיכויות הלא מצויות האלה בשפע בשיר החדש.

האם אפשר לשמוע ב־Better גם את "קולו" של גרינברג במובן של אישיות יצירתית מקורית ומובחנת? לא. זה שיר שגזור מבד מוכן, אף על פי שגרינברג ייצר אותו בעצמו, מילים ולחן. באחד הסיבובים של ה"כוכב הבא" גרינברג ביצע שיר שלו, Tell Me Where The Lights Goes, שהיה מרשים מאוד אבל מדי אלטון־ג'וני. Better נוצק לפי תבנית ז'אנרית שונה לגמרי — רטרו־אר־אנ'־בי — אבל הוא חולק את אותה הוויה של שיר מקורי לא מקורי. אי אפשר להתעלם מהחיסרון הזה, שמונע מ־Better להיות סינגל בכורה מעולה, אבל רצוי לא להעניק לו יותר מדי חשיבות בשלב הזה. זה בסך הכל סינגל ראשון אחרי המפץ הטלוויזיוני, והוא מבוצע נהדר, מופק מצוין וגם כתוב היטב, במגבלות המהות התבניתית. גרינברג יצטרך לשקף בקרוב אישיות יצירתית ייחודית. בינתיים, השיר החדש שלו מאפשר ליהנות מכל מה שעוטף את הליבה החסרה הזאת.

תמיר גרינברג — Better