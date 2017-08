"דספסיטו" שבר עוד שיא: השיר עם הכי הרבה צפיות ביוטיוב

לשיר, בביצוע לואיס פונזי ודאדי ינקי, יש יותר מ–3 מיליארד צפיות. הוא מקדים את "See You Again" בביצוע ויז קאליפה וצ'רלי פוט שהחזיק בשיא שבועות ספורים